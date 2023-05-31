ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Shot: ВСУ обстреляли село Щетиновка в Белгородской области

Село Щетиновка в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в село, расположенное в 300 метрах от границы с Украиной, прилетело пять снарядов. Их калибр, предположительно, составляет 152 миллиметра.

В результате атаки никто не пострадал, повреждена опора линии электропередачи (ЛЭП).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино и село Графовка. При обстреле Борисовского района пострадал человек.