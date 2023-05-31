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15:27, 31 мая 2023Россия

Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины двух населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ Шебекино и Графовки

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта Белгородской областигород Шебекино и село Графовка. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте»,— пояснил глава области.

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В Графовке, по его словам, осколки снарядов посекли фасад и выбили стекла в административном здании и продуктовом магазине. На данный момент продолжается подомовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Борисовского района Белгородской области со стороны Украины. Он уточнил, что один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя.

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    Никита Абрамов
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