Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины двух населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ Шебекино и Графовки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта Белгородской области — город Шебекино и село Графовка. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекино осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна. Есть обрывы на линии электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте»,— пояснил глава области.

В Графовке, по его словам, осколки снарядов посекли фасад и выбили стекла в административном здании и продуктовом магазине. На данный момент продолжается подомовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Борисовского района Белгородской области со стороны Украины. Он уточнил, что один из снарядов попал в участок автодороги, осколки снаряда зацепили автомобиль и водителя.