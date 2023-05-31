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05:28, 31 мая 2023Мир

В США оценили влияние бюджетной сделки на оказание помощи Украине

Белый дом заявил, что бюджетная сделка властей США с конгрессом не помешает помощи Украине

Фото: Pixabay

Бюджетная сделка властей США с конгрессом не повлияет на оказание помощи Украине и не помешает выделению дополнительных средств на эти цели. Об этом заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, ее слова приводит РИА Новости.

Таким образом представитель ответила на вопрос журналистов, ожидает ли она, что межпартийные договоренности скажутся на возможностях американской администрации получить дополнительное финансирование для Киева.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена и конгрессмены-республиканцы достигли в субботу, 27 мая, принципиальной договоренности по повышению потолка государственного долга страны.

До этого президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения.

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    Марина Совина
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