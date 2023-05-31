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05:32, 31 мая 2023Путешествия

Прилюдно обнажившая гениталии на Бали туристка стала популярна в сети

News.com.au: туристка из Дании обнажила гениталии на Бали и была задержана полицией

Кадр: @niluhdjelantik

Туристка из Дании прилюдно обнажила гениталии на Бали и стала популярна в сети. Об этом сообщает News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел в туристическом центре Семиньяк. Женщину запечатлела на видео одна из местных жительниц. Датчанка сидела на пассажирском сидении мотоцикла вместе с другим иностранцем и подняла ногу, чтобы оголиться. Заметив это, ее компаньон попытался прикрыть девушку. Позже пару задержала полиция в одном из местных отелей.

Кадры стали вирусными в сети и вызвали много критики. «Иностранцы все чаще заходят слишком далеко в своих действиях. Требование соблюдения правил не заставило их усвоить урок», — рассказала автор ролика.

Ранее в мае стало известно, что власти Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, в том числе российских. Губернатор острова признался, что одной из причин возможного введения ограничений является плохое поведение отдыхающих на индонезийском курорте.

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    Зарина Дзагоева
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