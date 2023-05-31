«Ведомости»: Минкульт исключил ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино

Министерство культуры России исключило ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино, об этом сообщает газета «Ведомости».

Ведомство обновило состав советов по игровому, документальному и анимационному кино. Из них были выведены режиссеры Алексей Учитель, Вячеслав Хотиненко, Алексей Федорченко и продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский.

Отмечается, что в состав одного из экспертных советов вошел актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Ранее стало известно, что работы японского мультипликатора Хаяо Миядзаки будут удалены из российских онлайн-кинотеатров. По данным источника в отрасли, мультфильмы студии «Гибли» станут недоступны с 1 июня, поскольку права на контент у дистрибьютера истекают, продлить их не удалось.

