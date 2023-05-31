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06:20, 31 мая 2023Культура

Минкульт исключил ряд режиссеров из экспертных советов

«Ведомости»: Минкульт исключил ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство культуры России исключило ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино, об этом сообщает газета «Ведомости».

Ведомство обновило состав советов по игровому, документальному и анимационному кино. Из них были выведены режиссеры Алексей Учитель, Вячеслав Хотиненко, Алексей Федорченко и продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский.

Отмечается, что в состав одного из экспертных советов вошел актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Ранее стало известно, что работы японского мультипликатора Хаяо Миядзаки будут удалены из российских онлайн-кинотеатров. По данным источника в отрасли, мультфильмы студии «Гибли» станут недоступны с 1 июня, поскольку права на контент у дистрибьютера истекают, продлить их не удалось.

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    Марина Совина
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