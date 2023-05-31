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12:25, 31 мая 2023Россия

Стала известна судьба найденного голым в российском магазине трехлетнего ребенка

Найденного голым ночью в магазине Омска трехлетнего мальчика вернут родителям

Фото: УМВД России по Омской области

Найденного голым ночью в магазине Омска трехлетнего мальчика вернут родителям. О его дальнейшей судьбе сообщает ngs55.

Об инциденте в российском городе стало известно 30 мая. Несовершеннолетнего обнаружили в «Пятерочке» в микрорайоне Амурский-2. Уточнялось, что в супермаркет он пришел сам. Полицейские передали мальчика в дом ребенка.

Органы опеки провели проверку. Оказалось, что семья многодетная, на учете не состоит и имеет все условия для воспитания детей. В поле зрения органов профилактики родители никогда не попадали.

«По результатам проверки принято решение о передаче ребенка на воспитание родителям. В отношении семьи будет организовано сопровождение компетентными службами», — заявили в пресс-службе администрации российского города.

Ранее сообщалось, что на мать потерявшегося мальчика составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и поставили на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

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    Евгения Куликова
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