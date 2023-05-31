Секс-гуру назвала способ обеспечить глубокую эмоциональную связь в спальне

Секс-гуру заявила, что связывание способно построить глубокую эмоциональную связь в паре

Секс-гуру, амбассадор популярного сервиса онлайн-знакомств Анна Кии назвала необычный способ обеспечить глубокую эмоциональную связь в паре. Ее слова приводит издание Daily Star.

Анна порекомендовала парам включить в свои практики в спальне шибари — японское искусство связывания. По ее словам, это эротическое хобби способно построить близкую связь между партнерами и отличается от других БДСМ-практик.

«Шибари — уникальная практика, ее можно исследовать и начинающим. Для этого нужна веревка, с помощью которой можно связать партнера и поставить его в подчиненное положение. Этот процесс требует доверия — так шибари и влияет на формирование глубоких эмоциональных связей», — заявила она.

Издание напоминает, что при освоении шибари нельзя торопиться, а предварительно следует изучить правила безопасности.

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