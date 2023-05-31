Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону детей возросло
Число детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, возросло. Об этом в среду, 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.
В ведомстве уточнили, что в результате случившегося пострадали 37 человек. Среди них оказались 24 ребенка, четверо находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом.
О ЧП стало известно 30 мая. На территории областной спортивной школы № 5 во время проведения областных соревнований по футболу группа с детьми пряталась от дождя под навесом. Зрительная трибуна опрокинулась порывом ветра.
Свидетельница произошедшего рассказала, что сильный ветер на Гребном канале поднялся буквально за несколько секунд — по ее словам, травмы получили те, кто пытался укрыться от дождя под трибуной.