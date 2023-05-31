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10:56, 31 мая 2023Россия

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону детей возросло

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка

Кадр: Telegram-канал ГУ МЧС России по Ростовской области

Число детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, возросло. Об этом в среду, 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося пострадали 37 человек. Среди них оказались 24 ребенка, четверо находятся в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом.

О ЧП стало известно 30 мая. На территории областной спортивной школы № 5 во время проведения областных соревнований по футболу группа с детьми пряталась от дождя под навесом. Зрительная трибуна опрокинулась порывом ветра.

Свидетельница произошедшего рассказала, что сильный ветер на Гребном канале поднялся буквально за несколько секунд — по ее словам, травмы получили те, кто пытался укрыться от дождя под трибуной.

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    Варвара Родикова
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