В США оценили перспективы дипломатии на Украине

Американский мыслитель Хомски назвал туманными перспективы дипломатии на Украине

Известный американский мыслитель Ноам Хомский прокомментировал вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Хомский оценил перспективы дипломатии на Украине и назвал их туманными, поскольку существует слишком много «непредсказуемых факторов».

«Большинство в мире призывают к дипломатии. Прямо сейчас перспективы выглядят туманными, но это может измениться по мере того, как будет формироваться более ясное понимание доступных вариантов. Небольшие шаги могут подготовить почву для более широкого урегулирования. Дипломатия часто так и работает», — отметил он.

По мнению Хомского, Москва стремится к дальнейшему продвижению на Украине, а США стремятся ослабить Россию, чтобы позже добиться для Киева более выгодных условий в переговорах. Он предположил, что если страны продолжат придерживаться своих позиций, то конфликт продолжится «и, вероятно, эскалироваться ценой больших человеческих затрат».

Ранее в Китае призвали возобновить переговоры России и Украины. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.