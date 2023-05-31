Стало известно о попытках Запада изменить украинский мирный план

WSJ: ЕС пытается повлиять на Киев для изменения проекта украинского мирного плана

Высшие представители Евросоюза (ЕС) пытаются повлиять на Киев для изменения проекта украинского мирного плана, чтобы он стал более подходящим и консенсусным для Китая, Индии, Бразилии и других стран, заинтересованных в окончании конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что новая версия плана также будет обсуждаться во время саммита по миру на Украине, чтобы Киев мог заручиться поддержкой представителей иностранных государств. Отмечается, что Россию на саммит приглашать не намерены, его точная дата и место проведения еще не определены.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 заявила, что мирные переговоры между Москвой и Киевом на равных условиях неприемлемы.

