Стало известно об условии Зеленского для поездки на саммит НАТО

FT: условием Зеленского для участия в саммите НАТО является дорожная карта по вступлению

Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять НАТО, что его поездка на июльский саммит в Вильнюсе состоится только в случае, если будет предоставлена дорожная карта по вступлению страны в альянс. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению [в альянс]», — сообщила газета.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из стран-членов НАТО, призвав их обеспечить гарантии безопасности на пути Киева в альянс. Кроме того, по его словам, на июльском саммите должны быть укреплены институциональные связи между Украиной и организацией.