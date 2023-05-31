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21:02, 31 мая 2023Экономика

Ставшую причиной роста цен на газ в Европе утечку остановили

Норвежская Equinor справилась с утечкой газа на крупном СПГ-заводе Hammerfest

Фото: Hinrich Bäsemann / Globallookpress.com

Утечка на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest, принадлежащем крупнейшей норвежской нефтегазовой компании Equinor, остановлена. Об этом со ссылкой на сообщение производителя пишет ТАСС.

Специалисты компании справились с проблемой, в настоящее время идет нормализация ситуации. Однако сколько времени потребуется на возобновление производства, не уточняется. Причиной аварии стала неисправность клапана в одном из контуров охлаждающей установки предприятия.

Сообщения о проблеме на Hammerfest стали причиной резкого роста цен на газ в Европе. В моменте они поднимались на 10 процентов, превышая уровень 300 долларов за тысячу кубометров. К концу дня, когда стало понятно, что проблема не столь серьезна, котировки практически вернулись на уровень начала торгов.

Этот СПГ-завод отвечает за пять процентов экспорта природного газа из Норвегии. В течение года он способен обеспечить поставки 6,5 миллиарда кубометров природного газа.

В прошлом году авария на крупном американском СПГ-заводе Freeport стала одной из причин резкого роста стоимости топлива в мире. Сроки возобновления работы на предприятии многократно переносились, так что начать производство удалось только в феврале.

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    Платон Щукин
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