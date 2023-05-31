Оценена возможность визита Путина в Турцию в ближайшее время

В администрации Эрдогана заявили, что скорый визит Путина в Турцию не планируется

Визит президента России Владимира Путина в Турцию в ближайшее время не планируется. Так оценил возможность поездки источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что при необходимости между турецким и российским лидерами могут пройти телефонные переговоры. Он отметил, что Путин и Эрдоган находятся в постоянном контакте. «О точной дате телефонных переговоров заранее не можем проинформировать», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации. Hurriyet писало, что лидеры нанесут визиты по отдельности и обсудят ход военного конфликта на Украине и реализацию зерновой сделки.