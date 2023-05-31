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13:43, 31 мая 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск троих украинских военачальников

МВД России объявило в розыск бывших министров обороны и экс-главу Генштаба Украины
Степан Полторак

Степан Полторак. Фото: Минобороны Украины / Wikimedia

МВД России объявило в розыск троих украинских военачальников — бывших министров обороны Степана Полторака и Валерия Гетелея, а также экс-главу Генштаба Виктора Муженко. Об этом сообщает RT.

Им вменяют совершение тяжких преступлений против русскоязычного населения Донбасса. Правоохранители разыскивают Полторака, Гетелея и Муженко для их последующего ареста.

Ранее МВД России объявило в розыск троих украинских генералов, в том числе первого замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко.

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    Елизавета Новикова
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