Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 31 мая 2023Бывший СССР

Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП

Минобороны Украины: Швеция предоставит Киеву одни из самых современных БМП CV-90

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Швеция предоставит Украине одни из самых современных боевых машин пехоты (БМП) CV-90. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что машины находятся на вооружении государств-членов НАТО, а украинские военнослужащие уже проходят подготовку по их эксплуатации.

30 мая глава военного ведомства Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран для реализации военных планов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Белый дом анонсировал контрнаступление Украины
    Дочь Александра Серова пожаловалась на травлю со стороны матери в интернете
    Названы минусы льготной ипотеки
    Huawei выпустила умные часы с глюкометром
    Актриса Поплавская назвала Макаревича и Пугачеву «престарелыми фриками»
    Стало известно о возможном возвращении Adidas в Россию
    Названы самые неприятные качества руководителей
    Россиянам станет доступно больше авиарейсов за рубеж через Грузию
    Российская певица рассказала о сильном дискомфорте на съемках популярного шоу
    Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.