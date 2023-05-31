Украина получит от Швеции одни из самых современных БМП

Минобороны Украины: Швеция предоставит Киеву одни из самых современных БМП CV-90

Швеция предоставит Украине одни из самых современных боевых машин пехоты (БМП) CV-90. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что машины находятся на вооружении государств-членов НАТО, а украинские военнослужащие уже проходят подготовку по их эксплуатации.

30 мая глава военного ведомства Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в примерно 120 самолетах, большую часть из которых должны составить американские F-16.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что Киеву потребуется 48 истребителей F-16 от западных стран для реализации военных планов.

