Sky News: ЧС на Запорожской АЭС может спровоцировать катастрофу хуже Чернобыля и Фукусимы

Чрезвычайная ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) может привести к катастрофе, по своему масштабу превосходящей Чернобыльскую в 1986 году или Фукусимскую в 2011-м. Об этом сообщили сотрудники станции британскому телеканалу Sky News.

«Загрязнена будет территория в тысячи квадратных километров суши и моря. Это будет намного хуже Фукусимы и Чернобыля», — поделился один из сотрудников на условиях анонимности.

Еще один сотрудник пожаловался на нехватку работников на электростанции. По словам советника генерального директора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, Киев фактически финансирует саботаж, платя персоналу за невыход на работу.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о рисках ядерной катастрофы на объекте. За последние 15 месяцев станция семь раз отключалась от внешних источников питания.