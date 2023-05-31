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04:12, 31 мая 2023Россия

Прорвавшаяся через границу из Польши в Белоруссию россиянка раскрыла свои мотивы

Прорвавшаяся через границу из Польши в Белоруссию россиянка хочет вернуться домой в Чечню

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянка, которая прорвалась во вторник, 30 мая, через границу Польши в Белоруссию, раскрыла журналистам свои мотивы. По ее словам, она хочет вернуться домой, в Чечню, передает ТАСС.

Женщину зовут Зулейхан, в 2014 году она переехала к супругу, который работал в Европе, семья обустроилась в Швеции.

Россиянка рассказала, что однажды их с мужем задержали, а детей изъяли социальные службы, вернуть их удалось только после длительных судебных разбирательств. Несмотря на то, что дело закрыто, после пережитого она уже не хочет возвращаться в Швецию.

В течение последнего года семья жила в Польше и хотела вернуться в Чечню, однако выехать им не удавалось, пока все документы не были на руках. Даже правозащитники не смогли им помочь, польская сторона не выпускала их без объяснения причин, добавила Зулейхан.

«Я давно поняла, что там спокойной жизни у нас не будет», — заключила она.

Ранее сообщалось, что россиянка с тремя детьми хотела попасть в Белоруссию и протаранила шлагбаум на границе Польши. Инцидент произошел на пограничном переходе в городе Тересполь. Когда офицер собрал паспорта для проверки, автомобиль с российской семьей резко двинулся в сторону территории Белоруссии, пробив шлагбаум и проехав по шипам.

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    Марина Совина
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