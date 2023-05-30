RMF FM: россиянка с детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась в Белоруссии

Россиянка с тремя детьми хотела попасть в Белоруссию и протаранила шлагбаум на границе Польши. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел на пограничном переходе в городе Тересполь. Когда офицер собрал паспорта для проверки, автомобиль с российской семьей резко двинулся в сторону территории Белоруссии, пробив шлагбаум и проехав по шипам.

Уточняется, что нарушительницу сопровождал мужчина, которого удалось задержать. Он понесет ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причиненный ущерб. Сама россиянка успешно скрылась вместе с детьми, один из которых имел российское гражданство, а двое других — шведское. В отношении последних действовал запрет на выезд из Швеции.

Ранее посетившие Финляндию российские супруги пожаловались на враждебное отношение пограничников, потребовавших от них как можно скорее покинуть страну. В конце новогодних каникул отечественные туристы прилетели из Подгорицы в Хельсинки транзитом через Стамбул. Далее они должны были отправиться домой на личном автомобиле.