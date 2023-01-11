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10:07, 11 января 2023Путешествия

Посетившие Финляндию россияне пожаловалась на враждебное отношение пограничников

Финские пограничники потребовали от россиян как можно скорее покинуть страну

Фото: Sasu Makinen / Globallookpress.com

Посетившая Финляндию семейная пара россиян пожаловалась на враждебное отношение пограничников, потребовавших от них как можно скорее покинуть страну. История соотечественников приводится в Telegram-канале издания TourDom.

В конце новогодних каникул отечественные туристы прилетели из Подгорицы в Хельсинки транзитом через Стамбул. Далее путешественники должны были отправиться домой на личном автомобиле, который дожидался отдыхающих на парковке.

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По словам туристов, перелет со стыковкой был долгим и утомительным, поэтому они не хотели садиться усталыми за руль и планировали переночевать в столице Финляндии. При прохождении контроля в международном аэропорту Вантаа они сообщили об этом финскому пограничнику, однако он отказал им в просьбе.

«Сотрудник общался довольно враждебно. Он категорически сказал, что мы должны выехать из Финляндии не позднее семи утра через любой из погранпунктов на границе с Россией, иначе у нас будут проблемы с визой, — высказалась россиянка. — На все возражения, что мы устали после долгой дороги, и прочие доводы ответил, что это значения не имеет». Женщина отметила, что рисковать визой они не стали и прямиком из аэропорта отправились на российско-финскую границу.

Ранее в декабре на границе Финляндии отказались пропускать двух россиянок, которые направлялись к мужьям в Европу. Одна из путешественниц поделилась, что ехала в Швецию, а ее попутчица — в Испанию. Они предоставили финским пограничникам все необходимые бумаги, однако после долгих совещаний их все-таки сняли с автобуса. 

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Валентина Процкова
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