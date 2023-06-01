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10:01, 1 июня 2023Моя страна

В российском регионе появится международный дайвинг-центр

На острове Монерон в Сахалинской области захотели открыть международный дайвинг-центр

Фото: Maël Balland / Unsplash

Международный дайвинг-центр появится на острове Монерон в Сахалинской области, первые туристы смогут приехать и оценить новый объект уже через две недели. Как уточнили в пресс-службе правительства области, об открытии нового центра стало известно на встрече главы региона Валерия Лимаренко с инвестором проекта, основателем и директором самого крупного российского дайвинг-центра RuDIVE Дмитрием Орловым.

В региональном правительстве рассказали, что обучением и сопровождением любителей дайвинга будут заниматься сертифицированные инструкторы международного уровня. Погружения пообещали сделать не только безопасными и приятными, но и познавательными.

«С каждым годом наши острова посещают все большее количество туристов, гостей нашего региона привлекает уникальная и многогранная природа. Дайвинг-центр поможет показать ее с новой стороны», — отметил Лимаренко, подчеркнув, что остров Монерон — жемчужина области.

Отмечается, что во время прошедшей встречи Лимаренко обсудил с Орловым дальнейшее развитие туризма на острове Монерон. В частности, были затронуты вопрос транспортной доступности, гостиничного бизнеса и сферы услуг.

Ранее сообщалось, что в Томске открылся первый научно-популярный туристический маршрут.

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    Варвара Кошечкина
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