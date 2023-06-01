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03:57, 1 июня 2023Мир

В России назвали несостоятельными заявления Белого дома про атаки ВСУ на Россию

Посол Антонов: слова США, что они не поддерживают атаки на Россию, не стоят ломаного гроша
СюжетРакетные удары по Украине:
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заверения Белого дома в том, что американское руководство выступает против ударов Украины по территории России, не стоят ломаного гроша. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ [Вооруженных сил Украины] в самое сердце нашей Родины, гроша ломанного не стоят», — считает дипломат. Он подчеркнул, что об этом свидетельствует, в частности, решение Вашингтона предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. По словам Антонова, своими действиями американские власти демонстрируют безразличие к преступлениям украинской армии.

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    Марина Совина
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