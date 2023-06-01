В Белгороде заметили завышение цен на аренду жилья на фоне обстрелов Шебекино

Белгородский риелтор рассказал о завышении цен на аренду жилья на фоне обстрелов Шебекино

В Белгороде и Старом Осколе в мае завышали цены на аренду жилья для жителей Шебекино, которые переезжали из-за обстрелов. Но в последние дни цены пошли вниз. Об этом «Ленте.ру» сообщил местный риелтор, пожелавший остаться анонимным.

По словам мужчины, цены выросли как на частные дома, так и на квартиры. В среднем, аренда стала дороже на 5 тысяч рублей.

«Расценки выросли уже как две недели. Есть риелторы, которые брали комиссию, мы уже не брали. А смысл брать, если объектов недвижимости для аренды в Белгороде уже нет? Что касается собственников, кто-то, конечно, входил в положение, кто-то нет. Сейчас, наверное, уже многие вошли в положение, цены не так завышают. Когда в Шебекино, как вчера-позавчера, начали обстреливать очень сильно, снижение было, а две недели до этого, когда начали по чуть-чуть выезжать люди, цены сильно завысили», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Шебекино. Глава региона добавил, что в Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, но это будет возможно реализовать только после окончания прилетов.

Также стало известно, что автобус, предназначенный для эвакуации из Шебекино Белгородской области, попал под обстрел.

