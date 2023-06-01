Названы способы обсудить с партнером непонравившийся секс

Сексолог Соболев: необходимо прямо, но деликатно озвучивать партнеру проблемы в сексе

Проблемы в сексе необходимо прямо, но деликатно озвучивать партнеру, считает психолог, сексолог Дмитрий Соболев. Он назвал «Ленте.ру» способы обсудить непонравившийся секс.

Бывает так, что секс не приносит удовольствия одному из партнеров (а бывает, и обоим). Замалчивание проблемы только усугубляет ее, а не решает. Признаться в том, что секс не понравился и обидеть близкого страшно, однако не получать удовольствия в постели — еще страшнее, считает Соболев.

Разговоры о неудовлетворенности в сексе требуют бережного отношения к близкому человеку. Способность говорить на интимные темы — показатель уровня и качества отношений, и если в сексуальной сфере все хорошо, то и отношения в порядке, уверен психолог. Однако сбить эту тонкую настройку можно запросто необдуманными словами, брошенными в адрес партнера, предупредил специалист.

Представьте, что вам в глаз попала соринка. Вы же не будете доставать ее палкой. Извлекать соринку придется аккуратно, так как глазом вы дорожите. Так же и в сексуальной сфере. Проблемы нельзя оставлять на потом, нужно обсуждать их. Без страха, прямо, но деликатно

Дмитрий Соболев психолог, сексолог

В обсуждении неудовлетворенности сексом ключевым является не то, что вы просите у партнера, а то, как вы выражаете свои желания, продолжил Соболев. Чтобы разговор прошел продуктивно и не ранил, нужно сформулировать запрос. Необходимо определиться, что хочется получить и исправить в сексе. При этом необходимо понимать, что все индивидуальны.

Следует подготовить обстановку для разговора. Лучше обсуждать тему секса в расслабленной непринужденной атмосфере, в комфортном месте и в подходящее время, когда никто не торопится. Не стоит заводить разговор о сексуальных проблемах в спальне, пусть эта комната ассоциируется с сексуальной и эмоциональной близостью, а не с проблемами Дмитрий Соболев психолог, сексолог

Начинать разговор лучше с того, что нравится, это позволит обоим партнерам расслабиться, советует сексолог. «Во время обсуждения лучше использовать фразы: "Мне было неприятно, когда ты делал…", "Мне бы хотелось добавить в наши отношения…". В этих конструкциях отсутствует местоимение "ты". Это важно, чтобы партнер не чувствовал потребность защищаться», — говорит собеседник «Ленты.ру».

В разговоре на пикантные темы следует интересоваться и желаниями партнера. Вероятно, он тоже хочет поделиться своим видением того, как сделать связь качественнее. Если разговор не клеится, можно посоветоваться с сексологом. Каждый случай индивидуален, и специалист поможет составить точный план действий, заключил Соболев.

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