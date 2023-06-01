Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:00, 1 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии обвинили оппозицию в запросе денежной поддержки у Запада

КГБ Белоруссии: беглые оппозиционеры запросили у Запада 230-250 миллионов долларов
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Белорусские оппозиционеры запросили у Запада денежную поддержку в размере 230-250 миллионов долларов. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает ТАСС.

«Все наши недоброжелатели, сконцентрированные в настоящее время за рубежом, опираются на составляющую тех беглых (оппозиционеров — прим. «Ленты.ру»), которые находятся в Вильнюсе и Варшаве», — сказал Тертель.

Он добавил, что существует целая «прослойка людей, которые профессионально занимаются отмыванием денег», а также обвинил этих людей в подрывной деятельности в отношении Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в стране. По его словам, в Польше, Литве и на Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России
    В России оценили идею Украины провести мировой саммит
    Американский канал выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы
    Армия Судана взорвала печатный станок своих противников
    Директор «Ленкома» опроверг информацию о снятии Панфилова с ИВЛ
    Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако
    Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах
    Российские войска поразили два украинских командно-наблюдательных пункта
    Препарат от ожирения оказался эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью
    Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.