Последствия взрыва в Белгороде показали на фото

Shot показал фото с последствиями взрыва в Белгороде, повреждены несколько автомобилей

Последствия взрыва в районе улицы Щорса в Белгороде показали на фото. Снимок опубликовал Telegram-канал Shot.

На одном из снимков видно, что повреждения получили несколько автомобилей. На другом кадре на месте дежурит машина скорой медицинской помощи.

Очевидцы происшествия также рассказали, что взрывной волной выбило стекла у некоторых машин. Кроме того, пострадали витрины ближайших магазинов.

О взрыве в Белгороде стало известно 1 июня. По сведениям Telegram-канала Mash, громкие звуки прозвучали в районе Харьковской горы. После этого над городом поднялся черный дым.

По данным издания, после этого улица Щорса была полностью перекрыта.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Шебекинский городской округ попал под массированный обстрел со стороны Украины.