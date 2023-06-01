Жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва
Shot: жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва в районе улицы Щорса
Жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва в районе улицы Щорса. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Shot.
Повреждены несколько припаркованных автомобилей. Также сообщается, что на месте работают экстренные службы и скорая.
Mash, в свою очередь, уточняет, что взрыв прозвучал в районе Харьковской горы. После этого над городом поднялся черный дым. По данным канала, улица Щорса сейчас перекрыта.
1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины.