Shot: жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва в районе улицы Щорса

Жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва в районе улицы Щорса. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Shot.

Повреждены несколько припаркованных автомобилей. Также сообщается, что на месте работают экстренные службы и скорая.

Mash, в свою очередь, уточняет, что взрыв прозвучал в районе Харьковской горы. После этого над городом поднялся черный дым. По данным канала, улица Щорса сейчас перекрыта.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины.