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16:46, 1 июня 2023Россия

Жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва

Shot: жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва в районе улицы Щорса

Архивное фото: Vadim Belikov / АР

Жители Белгорода сообщили о звуках мощного взрыва в районе улицы Щорса. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Shot.

Повреждены несколько припаркованных автомобилей. Также сообщается, что на месте работают экстренные службы и скорая.

Mash, в свою очередь, уточняет, что взрыв прозвучал в районе Харьковской горы. После этого над городом поднялся черный дым. По данным канала, улица Щорса сейчас перекрыта.

1 июня Шебекинский городской округ Белгородской области попал под массированный обстрел со стороны Украины.

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    Евгения Куликова
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