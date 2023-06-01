В Белгороде прозвучали взрывы

В небе над Белгородом прозвучали мощные взрывы

Мощные взрывы были слышны в небе над Белгородом Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Помимо Белгорода, также сообщается об обстреле поселка Маслова Пристань и приграничного города Шебекино.

31 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в граничащих с Украиной областях России остается достаточно тревожной. Он отметил, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских объектов продолжаются. Российская сторона принимает соответствующие меры, добавил пресс-секретарь главы государства.