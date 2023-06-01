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09:59, 1 июня 2023Силовые структуры

На двоих российских полицейских завели дела за крышевание украинской закладчицы

В Белгороде двое полицейских попали под следствие за крышевание закладчицы из Украины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгороде двое полицейских стали фигурантами 27 уголовных дел за крышевание 19-летней закладчицы из Украины. Об этом сообщает Baza.

Девушку задержали в Белгороде 3 мая, когда она делала закладки с наркотиком. На допросе украинка рассказала о своих покровителях из патрульно-постовой службы. Они должны были ее прикрывать, пока она раскладывала 27 закладок, и предупредить об опасности.

После признания закладчицы полицейских уволили и возбудили за каждый тайник по уголовному делу.

31 мая сообщалось, что в Астраханской области возбудили дело против 26-летнего местного жителя, предложившего подростку наркотики. Он пришел с несовершеннолетним в заброшенное здание в городе Харабали Харабалинского района. Там он предложил потерпевшему попробовать запрещенные вещества и рассказал об эффекте одурманивания, вызывая интерес у подростка.

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    Любовь Ширижик
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