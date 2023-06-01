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01:05, 1 июня 2023Россия

Россиянам разрешили отказываться от сбора биометрических данных в МФЦ

С 1 июня в России разрешили отказываться от сбора биометрических данных в МФЦ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Россиянам разрешили подавать в МФЦ заявление об отказе от сбора и размещения биометрических персональных данных. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 июня.

Заявление, в котором нужно указывать паспортные данные и СНИЛС, в течение одного дня переправят оператору Единой биометрической системы (ЕБС). Новый порядок также предусматривает процедуру отзыва ранее представленного отказа.

Единая биометрическая система создана для идентификации граждан государственными органами, органами местного самоуправления, Банком России, а также другими банками и некредитными финансовыми организациями.

На портале «Госуслуги» с 1 февраля появилась возможность авторизации с помощью данных ЕБС. Она доступна пользователям, которые зарегистрировались в ЕБС и дали свое согласие на использование этого сервиса.

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    Игорь Дмитров
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