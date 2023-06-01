Бразильский футболист «Зенита» пожаловался на расизм

Игрок «Зенита» и молодежной сборной Бразилии Роберт Ренан пожаловался на расизм на МЧМ

Футболист сборной Бразилии U20 и петербургского «Зенита» Роберт Ренан в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) пожаловался на расизм после матча на молодежном чемпионате мира в Аргентине.

31 мая в матче 1/8 финала сборная Бразилии обыграла Тунис со счетом 4:1. Ренан получил красную карточку и был удален с поля в конце первого тайма. Игрок рассказал, что после этого в его социальные сети стали поступать оскорбления на расовой почве.

В ответ на это Бразильская конфедерация футбола (CBF) подала протест в Международную федерацию футбола. «CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте», — говорится в заявлении.

19-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Он провел в составе сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. До этого защитник выступал за бразильский «Коринтианс».