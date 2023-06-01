Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Блинкова
Завтра
12:00 (Мск)
Элина Свитолина
Ролан Гаррос (ж)
Клара Таусон
Завтра
12:00 (Мск)
Элина Аванесян
Ролан Гаррос (ж)
Суко Аояма
Сегодня
16:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Аслан Карацев
Сегодня
15:05 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
Ролан Гаррос (м)
Денвер Наггетс
Завтра
03:30 (Мск)
Майами Хит
НБА - плей-офф|Финал. 1-й матч
11:09, 1 июня 2023Спорт

Бразильский футболист «Зенита» пожаловался на расизм

Игрок «Зенита» и молодежной сборной Бразилии Роберт Ренан пожаловался на расизм на МЧМ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист сборной Бразилии U20 и петербургского «Зенита» Роберт Ренан в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) пожаловался на расизм после матча на молодежном чемпионате мира в Аргентине.

31 мая в матче 1/8 финала сборная Бразилии обыграла Тунис со счетом 4:1. Ренан получил красную карточку и был удален с поля в конце первого тайма. Игрок рассказал, что после этого в его социальные сети стали поступать оскорбления на расовой почве.

В ответ на это Бразильская конфедерация футбола (CBF) подала протест в Международную федерацию футбола. «CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте», — говорится в заявлении.

19-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Он провел в составе сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. До этого защитник выступал за бразильский «Коринтианс».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ вскрыла разведакцию спецслужб США с использованием телефонов Apple
    В Госдуме высказались о вероятности новой мобилизации
    Стало известно о погибшем при обстреле ВСУ автобуса с людьми в Шебекино
    Предсказан главный способ коммуникации между людьми в будущем
    Стало известно о подготовке СБУ провокации с «похищенными» Россией детьми
    Россия столкнулась с серьезной проблемой из-за продажи нефти Индии
    Глава ФСБ России обвинил Запад в работе над разобщением стран СНГ
    Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции
    Великобританию вновь настигло нашествие вызывающих астму ядовитых гусениц
    Инстасамка похвасталась подарком от мужа за миллион рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.