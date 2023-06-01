Россиянин 30 лет прожил с застрявшей в голове пyлей

В Удмуртии мужчина 30 лет прожил с застрявшей в мозге пyлей и не знал об этом

52-летний бывший участник боевых действий из Удмуртии 30 лет прожил с пyлей, застрявшей в центральной части головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Россиянин не знал о застрявшем в его голове инородном предмете до апреля 2023 года, когда обратился в Первую Республиканскую клиническую больницу. Мужчина жаловался на проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки после травмы. Ему назначили операцию по исправлению перегородки.

Перед хирургическим вмешательством пациент прошел обязательное обследование, в частности, ему сделали спиральную компьютерную томографию, в ходе которой врачи и обнаружили инородное тело в головном мозге. Снимки были переданы нейрохирургам, которые определили, что этот предмет является пулей. Она находилась в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и не доставляла никакого дискомфорта пациенту.

Нейрохирурги решили не извлекать инородный предмет, так как он не беспокоит мужчину. Они также разрешили провести операцию по исправлению носовой перегородки. «Мы успешно восстановили мужчине носовое дыхание, а это очень важно для полноценной жизни», — говорит заведующая ЛОР отделением больницы, главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян.

Мужчину выписали из больницы. Медики порекомендовали ему отказаться от МРТ-исследований и регулярно наблюдаться у врачей.

Ранее сообщалось, что житель США случайно проглотил вставные зубы, и врачам пришлось извлекать их из его легких. После операции у американца возник бронхоспазм — сокращение мышц дыхательных путей.

