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16:09, 1 июня 2023Из жизни

Россиянин 30 лет прожил с застрявшей в голове пyлей

В Удмуртии мужчина 30 лет прожил с застрявшей в мозге пyлей и не знал об этом

Фото: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

52-летний бывший участник боевых действий из Удмуртии 30 лет прожил с пyлей, застрявшей в центральной части головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Россиянин не знал о застрявшем в его голове инородном предмете до апреля 2023 года, когда обратился в Первую Республиканскую клиническую больницу. Мужчина жаловался на проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки после травмы. Ему назначили операцию по исправлению перегородки.

Перед хирургическим вмешательством пациент прошел обязательное обследование, в частности, ему сделали спиральную компьютерную томографию, в ходе которой врачи и обнаружили инородное тело в головном мозге. Снимки были переданы нейрохирургам, которые определили, что этот предмет является пулей. Она находилась в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и не доставляла никакого дискомфорта пациенту.

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Нейрохирурги решили не извлекать инородный предмет, так как он не беспокоит мужчину. Они также разрешили провести операцию по исправлению носовой перегородки. «Мы успешно восстановили мужчине носовое дыхание, а это очень важно для полноценной жизни», — говорит заведующая ЛОР отделением больницы, главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян.

Мужчину выписали из больницы. Медики порекомендовали ему отказаться от МРТ-исследований и регулярно наблюдаться у врачей.

Ранее сообщалось, что житель США случайно проглотил вставные зубы, и врачам пришлось извлекать их из его легких. После операции у американца возник бронхоспазм — сокращение мышц дыхательных путей.

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    Алиса Удовик
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