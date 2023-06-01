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13:31, 1 июня 2023Россия

Появились фото попавшего под обстрел в Шебекино автобуса с выбитыми стеклами

Появились фото автобуса с выбитыми стеклами, попавшего под обстрел в белгородском Шебекино

Фото: Telegram-канал «Блэтгород»

Появились фото автобуса с выбитыми стеклами, попавшего под обстрел в Шебекино Белгородской области. Снимки разместили в одном из региональных Telegram-каналов.

На кадрах виден желтый автобус с поврежденными боковыми стеклами. По сведениям Telegram-канала «112», транспортное средство подверглось атаке, когда вывозило жителей из опасных зон.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не подтвердил информацию о том, что в результате обстрела пострадали люди. В Telegram-канале он написал, что прибывшие по вызову медики осмотрели автобус, он оказался пуст.

Как пишет издание Baza в Telegram, на автобусе в Шебекино планировали эвакуировать людей. В момент обстрела в транспортном средстве никого не было.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли жилую пятиэтажку в Шебекино Белгородской области, после чего загорелась крыша.

В пятиэтажной постройке, объятой огнем в Шебекино, предположительно, располагается общежитие. По данным Telegram-канала Mash, здание находится рядом с местной администрацией.

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    Анна Щербакова
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