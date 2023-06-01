Мужчина заболел раком из-за сексуальных авантюр в юности

Житель США заболел раком горла из-за передающегося половым путем заболевания

Житель США Стив Бергман уверен, что сексуальные авантюры и приключения в юности стали причиной развития у него рака горла. Подробности этого медицинского случая описало издание Daily Mail.

По словам Бергмана, он вел здоровый образ жизни и занимался спортом, но незадолго до 56-летия у него нашли рак. «Болезнь начиналась как череда простуд, следовавших одна за другой. Я постоянно чувствовал боль в горле и усталость. Когда я ел, еда застревала и я начинал кашлять. Это сильно раздражало мою жену. Я повторно обратился к терапевту и упомянул, что чувствую боль сбоку шеи. Мне показалось, что для него эти слова прозвучали как тревожный сигнал», — рассказал мужчина.

По его словам, врачи нашли у него опухоль, которая росла вокруг правой миндалины и почти полностью заблокировала дыхательные пути. Позже опухоль удалили и назначили несколько курсов химиотерапии. Спустя пять лет, в 2021 году, Бергман полностью излечился от рака. Он добавил, что развитие его онкологического заболевания спровоцировал вирус папилломы человека, передающийся преимущественно половым путем. Бергман не смог точно сказать, когда заболел, но признался, что в молодости любил экспериментировать и часто менял половых партнеров.

Ранее британский онколог Хишам Механна сообщил, что оральный секс в несколько раз увеличивает риск развития рака горла. Он объяснил, что болезнь запускает вирус папилломы человека.