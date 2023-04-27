Оральный секс назвали фактором риска развития рака гортани

Онколог Хишам Механна: оральный секс повышает риск развития рака ротоглотки

Занятия оральным сексом в несколько раз повышают риск развития рака гортани. Об этом написал онколог, профессор из Бирмингемского университета (Великобритания) Хишам Механна в авторской колонке для Conversation.

Специалист отметил, что за последние десятилетия в США и Великобритании резко увеличилось число пациентов с раком ротоглотки, при котором опухоль развивается в области миндалин и задней части горла. Основной причиной этого заболевания Механна назвал вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем.

Для рака ротоглотки основным фактором риска является количество половых партнеров в течение жизни, особенно это касается орального секса. У людей, имеющих шесть или более партнеров по оральному сексу в течение жизни, вероятность развития рака ротоглотки в 8,5 раза выше, чем у тех, кто не занимается оральным сексом Хишам Механна Онколог

Механна добавил, что большинство людей в течение жизни сталкиваются с ВПЧ, но не испытывают никаких симптомов, поскольку их иммунитет успешно справляется с вирусом. Однако некоторые не могут избавиться от инфекции, со временем вирус интегрируется в ДНК и в некоторых случаях провоцирует появление раковых клеток.

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