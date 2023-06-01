Лукашенко рассказал о начале конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года, при этом Россия не является его инициатором. Его слова с заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ передает БЕЛТА.
«Я абсолютно согласен с президентом [России Владимиром] Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот "коричневый" переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводит», — сказал глава государства.
Ранее белорусский президент отметил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ продолжает обостряться. По его словам, в дальнейшем ситуация ухудшится. Лукашенко также упомянул милитаризацию стран НАТО.