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11:19, 1 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о начале конфликта на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался до 2014 года
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года, при этом Россия не является его инициатором. Его слова с заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ передает БЕЛТА.

«Я абсолютно согласен с президентом [России Владимиром] Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот "коричневый" переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводит», — сказал глава государства.

Ранее белорусский президент отметил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ продолжает обостряться. По его словам, в дальнейшем ситуация ухудшится. Лукашенко также упомянул милитаризацию стран НАТО.

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    Кристина Есикова
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