Лукашенко рассказал о начале конфликта на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался до 2014 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года, при этом Россия не является его инициатором. Его слова с заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ передает БЕЛТА.

«Я абсолютно согласен с президентом [России Владимиром] Путиным, когда он говорит о том, что не мы начали эту войну. Она началась даже не в 2014 году. Она началась задолго до 2014 года. Тот "коричневый" переворот, который произошел. Мы видели, кто Украину к этому подводит», — сказал глава государства.

Ранее белорусский президент отметил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ продолжает обостряться. По его словам, в дальнейшем ситуация ухудшится. Лукашенко также упомянул милитаризацию стран НАТО.