Врач назвала способ сделать секс безопасным и приятным

Гинеколог Людмила Устинова рассказала, что презерватив может сделать секс более приятным

Презерватив может сделать секс более приятным и при этом безопасным, рассказала гинеколог-эндокринолог Людмила Устинова. Врач и ее коллега, акушер-гинеколог Елена Ордиянц в беседе с «Лентой.ру» развеяли популярные мифы о противозачаточных средствах.

По словам Устиновой, мифы существуют обо всех средствах контрацепции: презервативах, гормональных таблетках и спиралях. Самым распространенным их них является уверенность некоторых женщин, что гормональные контрацептивы провоцируют набор веса. На самом деле в начале приема препаратов можно поправиться всего лишь на килограмм или два из-за перестройки гормонального фона и задержки жидкости в организме, уверяет врач.

Некоторые женщины убеждены, что контрацепция может нанести вред здоровью. На самом деле многие средства контроля рождаемости, такие как гормональные контрацептивы, могут даже защищать от рака яичников или матки Людмила Устинова гинеколог-эндокринолог

Есть те, кто беспокоится, что использование спиралей приводит к боли и неприятным последствиям, продолжила Устинова. В большинстве случаев женщины чувствуют небольшой дискомфорт при первом введении спирали, но затем она становится неощутимой. В большинстве случаев спирали не содержат гормоны, что является плюсом для женщин, которые не хотят использовать гормональные методы контрацепции, а их эффективность защиты от нежелательной беременности достигает 92-98 процентов, успокоила гинеколог-эндокринолог.

Вопреки распространенному мнению, спирали можно устанавливать женщинам любого возраста, а не только рожавшим, добавила акушер-гинеколог Ордиянц.

Презервативы, вопреки мифу, что они мешают удовольствию, способны усилить его, уверяет Устинова. Презервативы, по ее словам, могут повысить комфорт во время секса, так как снижают риск заражения инфекциями и способствуют более длительному половому акту. Она заявила, что использование презервативов — это единственный метод защиты от половых инфекций.

Также существует миф, что противозачаточные таблетки вызывают нарушения менструального цикла или способствуют бесплодию. В действительности их действие заключается в подавлении овуляции у женщины, и по окончанию их приема все функции приходят в норму. К тому же использование гормональных контрацептивов может помочь нормализовать менструальный цикл Людмила Устинова гинеколог-эндокринолог

Ордиянц рассказала, что многие женщины уверены в наступлении ранней менопаузы и истощении функции яичников из-за применения гормональных контрацептивов.

Если до приема препарата женщина не имела проблем в менструальным циклом, то и из-за препаратов их не будет. Контрацептивы также не влияют на овариальный резерв и не истощают яичники Елена Ордиянц акушер-гинеколог

По словам акушера-гинеколога, не нужно делать перерывы в применении контрацептивных средств, чтобы их эффективность была максимальной.

В целом, заключили врачи, необходимо осознать, что мифы о средствах контроля рождаемости часто ошибочны, но выбор правильного типа контрацепции зависит от потребностей и здоровья женщины. Некоторые контрацептивные средства могут быть небезопасны для женщин с высоким давлением, сахарным диабетом или болезнями сердца, поэтому перед началом применения противозачаточных средств необходимо проконсультироваться с врачом, подвела итог Устинова.

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