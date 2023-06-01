Россиянин украл коньяк в бизнес-классе самолета и провел часть полета связанным

Россиянин украл коньяк у стюардесс и провел часть полета на полу самолета в наручниках

Сидевший в бизнес-классе россиянин украл коньяк у бортпроводников и провел часть полета связанным и в наручниках на полу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в среду, 31 мая, в самолете, следовавшем по маршруту Красноярск — Москва. Сначала мужчина закурил в туалете, однако датчики дыма не сработали. Запах сигарет почувствовали опытные члены экипажа, они сделали пассажиру замечание, на которое он отреагировал агрессией.

После этого россиянин вытащил из тележки стюардесс бутылку коньяка. «Ее мужчина употребил в том же самом туалете, — говорится в сообщении. — А потом начал приставать к пассажирам бизнес-класса, мешать работе бортпроводников, пытался закурить и подраться с сотрудниками службы безопасности».

Стюардессы доложили о случившемся командиру воздушного судна, который принял решение изолировать нарушителя. Усмирить мужчину бортпроводникам помогли несколько других пассажиров. Остаток полета дебошир провел связанным скотчем и в пластиковых наручниках на полу возле бортовой кухни. По прилете в столичный аэропорт его задержали полицейские.

Ранее в мае пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от перевозчика.