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16:35, 1 июня 2023Путешествия

Россиянин украл коньяк в бизнес-классе самолета и провел часть полета связанным

Россиянин украл коньяк у стюардесс и провел часть полета на полу самолета в наручниках

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сидевший в бизнес-классе россиянин украл коньяк у бортпроводников и провел часть полета связанным и в наручниках на полу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в среду, 31 мая, в самолете, следовавшем по маршруту КрасноярскМосква. Сначала мужчина закурил в туалете, однако датчики дыма не сработали. Запах сигарет почувствовали опытные члены экипажа, они сделали пассажиру замечание, на которое он отреагировал агрессией.

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После этого россиянин вытащил из тележки стюардесс бутылку коньяка. «Ее мужчина употребил в том же самом туалете, — говорится в сообщении. — А потом начал приставать к пассажирам бизнес-класса, мешать работе бортпроводников, пытался закурить и подраться с сотрудниками службы безопасности».

Стюардессы доложили о случившемся командиру воздушного судна, который принял решение изолировать нарушителя. Усмирить мужчину бортпроводникам помогли несколько других пассажиров. Остаток полета дебошир провел связанным скотчем и в пластиковых наручниках на полу возле бортовой кухни. По прилете в столичный аэропорт его задержали полицейские.

Ранее в мае пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от перевозчика.

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    Фариза Бацазова
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