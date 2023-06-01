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14:12, 1 июня 2023Наука и техника

Популярный подсластитель заподозрили в разрушении ДНК

Популярный сахарозаменитель сукралоза разрушил ДНК

Фото: Globallookpress.com

Ученые из Университета штата Северная Каролина заподозрили, что популярный сахарозаменитель сукралоза может разрушать ДНК. Результаты работы опубликованы в Journal of Toxicology and Environmental Health.

Команда провела серию экспериментов in vitro, воздействуя на клетки кишечника человека сукралозой-6-ацетатом и сукралозой — распространенным подсластителем. В ходе испытаний отслеживались биомаркеры генотоксичности — то есть способности разрушать ДНК в клетках.

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Они обнаружили, что оба химических вещества вызывают нарушения целостности эпителия, делая стенку кишечника более проницаемой. Разрушительное действие происходит в границах между клетками. Это означает, что вещества, которые обычно выводятся из организма, вытекают из кишечника и всасываются в кровоток. Кроме того, была выявлена повышенная активность в генах, связанных с окислительным стрессом, воспалением и канцерогенностью.

Авторы призвали пересмотреть безопасность и нормативный статус сукралозы, поскольку появляется все больше доказательств того, что она несет в себе значительную опасность. Они также рекомендовали избегать продуктов, содержащих сукралозу.

В марте 2023 года сотрудники Института Фрэнсиса Крика выявили, что высокое потребление сукралозы снижает активацию Т-клеток, то есть угнетает иммунную систему.

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    Елена Апазиди
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