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14:29, 1 июня 2023Из жизни

Мужчина случайно оказался в мусоровозе, попал под пресс и выжил

Wear News: мусоровоз в США случайно загрузил в кузов заснувшего в контейнере мужчину

Кадр: WEAR Channel 3 News / YouTube

В США мусоровоз случайно загрузил в кузов мужчину, который заснул в мусорном баке. Об этом сообщает Wear News.

Ночью 24 мая оперативные службы округа Эскамбия, штат Флорида, были вызваны к одному из круглосуточных магазинов. Оказалось, что мужчина заснул в мусорном контейнере на территории соседнего жилого комплекса и попал внутрь мусоровоза.

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Пресс грузовика несколько раз уплотнил содержимое кузова, прежде чем водитель понял, что туда попал человек. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего. Он выжил, но был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что полицейские в городе Цзилун, Тайвань, спасли женщину, которая забралась в бак для сбора старой одежды за упавшим телефоном и не смогла выбраться обратно. Она упала в бак головой вниз, и ее ноги застряли в отверстии для сбрасывания одежды.

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    Алиса Дмитриева
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