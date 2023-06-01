В Шебекино после часового обстрела ВСУ пострадали два человека

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области два человека пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские войска на протяжении часа обстреливали город. Одному мужчине оторвало руку, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Второй пострадавший с контузией самостоятельно обратился в больницу. Обоих пострадавших перевезли в больницу Белгорода.

Гладков добавил, что информация о количестве пострадавших предварительная, подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток.

Ранее глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил, что в приграничном городе за день были повреждены или уничтожены 72 автомобиля, 37 многоквартирных домов, 471 квартира и 29 частных домов.