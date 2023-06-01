Среда обитания
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19:46, 1 июня 2023Среда обитания

Человечество серьезно подорвало здоровье Земли

Earth Commission: из-за людей здоровье Земли не отвечает 7 из 8 ключевых показателей

Фото: NASA

Человеческая деятельность серьезно подорвала здоровье Земли — оно не отвечает семи из восьми ключевых показателей планетарной безопасности. Такие данные приводит международная группа ученых Earth Commission в своем исследовании.

Среди показателей, по которым оценивается состояние планеты, — климат, водные ресурсы, содержание питательных веществ в земле, состояние воздуха, биосферы, льдов и почв, а также углеродные циклы и другие взаимосвязанные процессы. По прогнозам исследователей, экосистемы Земли скоро не смогут оставаться стабильными.

Ученые отметили, что планета уже столкнулась с климатическим кризисом, растущей нехваткой воды, дисбалансом в распределении питательных веществ и аэрозольным загрязнением атмосферы. Все эти факторы представляют угрозу для глобальных систем жизнеобеспечения и усугубляют социальное неравенство в обществе. «Мы приближаемся к переломным моментам, мы наблюдаем все больше и больше необратимых повреждений систем жизнеобеспечения в глобальном масштабе», — заявил один из ведущих авторов исследования, профессор Йохан Рокстрем.

Ранее исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила, что человечество находится в состоянии войны с живой природой. Она также подчеркнула, что население Земли достигло восьми миллиардов человек. Андерсен назвала рождение ребенка прекрасным событием, но добавила, что с ростом населения планета подвергается более сильному давлению.

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    Нина Ташевская
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