Евросоюз принял решение увеличить производство боеприпасов

Европарламент поддержал законопроект широкомасштабного производства боеприпасов

Евросоюз (ЕС) принял решение увеличить производство боеприпасов, в том числе для поставок военной помощи Украине и восполнения собственных стратегических запасов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента.

«Закон о поддержке производства боеприпасов предусматривает финансирование в размере 500 миллионов евро, направлен на наращивание производственных мощностей ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции», — говорится в заявлении.

В документе уточняется, что эффективность этого решения будет оцениваться к середине 2024 года с учетом изменений контекста безопасности. По истечении этого срока может быть рассмотрен вопрос о продлении данных мер и выделении дополнительного бюджета.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки пожаловался на истощение стратегических запасов Евросоюза из-за военной помощи Украине. По его словам, оборонная промышленность ЕС должна расти для продолжения поставок Киеву.