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13:44, 22 мая 2023Мир

В Венгрии пожаловались на истощение стратегических запасов ЕС

Министр обороны Венгрии заявил об истощении стратегических запасов ЕС из-за помощи Украине

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Венгрии пожаловались на истощение стратегических запасов Евросоюза из-за военной помощи Украине. На последствия поставок вооружения Киеву пожаловался министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки в интервью Origo.

«Большинство крупных стран ЕС рисковали собственной безопасностью и сократили собственные стратегические запасы, чтобы передать украинским военным боеприпасы, оружие и технику», — заявил глава ведомства.

Министр отметил, что европейская оборонная промышленность оказалась неподготовленной к сложившейся ситуации и изо всех сил пытается удовлетворить свои потребности. По его словам, оборонная промышленность ЕС должна расти для продолжения поставок Украине.

Ранее власти Венгрии заблокировали выделение нового раунда многомиллионной помощи Украине со стороны ЕС. Уточняется, что речь идет о выделении Киеву транша из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро.

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Семен Александров
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