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09:30, 25 июня 2026Экономика

В России заметили перекос промышленности

«Ведомости»: Рост промышленности в России за пять месяцев похож на статистический шум
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

По итогам первых пяти месяцев 2026 года промышленное производство в России выросло на 0,4 процента в годовом выражении, а отдельное в мае сократилось на 0,7 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщают «Ведомости».

Старший директор рейтингов нефинансовых компаний и ESG-рейтингов НРА Юлия Катасонова сравнила такой результат со статистическим шумом, поскольку месячные результаты нестабильны (рост в марте и апреле, падение в январе, феврале и мае), а общий плюс незначителен.

Эксперт отметила глубокую стагнацию гражданских отраслей, которую компенсирует положительная динамика в областях, связанных с оборонно-промышленным комплексом (ОПК). По ее словам, происходящее можно описать скорее как перекос промышленности, а не ее рост.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов объяснил, что промышленности мешают дорогой кредит, осторожный спрос, высокая себестоимость, проблемы с оборудованием и комплектующими. Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая добавила, что на ситуацию влияют и атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые давят на производство.

Вероятность структурных улучшений до конца года Катасонова оценивает как низкую. К такому выводу ее приводит ухудшение экспортной конъюнктуры в части снижения цен на нефть, рост инфляционных рисков, что грозит замедлением снижения ключевой ставки, а также угрозы, связанные с топливными проблемами.

В апреле президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему в первые два месяца в стране снижается ВВП и промышленное производство в целом. Вскоре после этого Росстат сообщил о заметном подъеме обоих показателей в марте.

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