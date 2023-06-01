Гладков рассказал о планируемой эвакуации жителей приграничных сел

Губернатор Гладков сообщил, что жителей приграничных сел эвакуируют в ближайшие дни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, куда в ближайшее время будут отправлять жителей приграничных сел и поселков. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

По его словам, уже есть договоренности с несколькими областями. В частности, 200 человек, среди которых женщины и маленькие дети, уедут в Пензу, 300 детей из Грайворонского округа отправят в Ярославль, еще 300 из Шебекинского округа — в Калугу.

Гладков добавил, что имеется договоренность с губернатором Липецкой области, в которую уедут семьи с маленькими детьми, в общей сложности 200 человек. Также 200 человек примет Томская область. Кроме того, ведутся переговоры с другими регионами страны, в том числе с Крымом и Ставропольским краем.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области два человека пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинские войска на протяжении часа обстреливали город.