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02:33, 1 июня 2023Россия

Гладков рассказал о планируемой эвакуации жителей приграничных сел

Губернатор Гладков сообщил, что жителей приграничных сел эвакуируют в ближайшие дни

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, куда в ближайшее время будут отправлять жителей приграничных сел и поселков. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

По его словам, уже есть договоренности с несколькими областями. В частности, 200 человек, среди которых женщины и маленькие дети, уедут в Пензу, 300 детей из Грайворонского округа отправят в Ярославль, еще 300 из Шебекинского округа — в Калугу.

Гладков добавил, что имеется договоренность с губернатором Липецкой области, в которую уедут семьи с маленькими детьми, в общей сложности 200 человек. Также 200 человек примет Томская область. Кроме того, ведутся переговоры с другими регионами страны, в том числе с Крымом и Ставропольским краем.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области два человека пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, украинские войска на протяжении часа обстреливали город.

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