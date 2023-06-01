Изучена роль нездоровой пищи в нарушении сна

Obesity: употребление нездоровой пищи ухудшило качество глубокого сна

Ученые из Университета Уппсалы (Швеция) изучили роль нездоровой пищи в нарушении сна. Результаты работы, опубликованные в журнале Obesity, показали, что употребление вредной еды приводит к ухудшению качества глубокого сна.

В ходе исследования специалисты провели несколько стадий мониторинга 15 человек в лаборатории сна. Испытуемые были здоровыми молодыми мужчинами с нормальным весом.

Сначала им провели скрининг, который изучал их привычки сна, включая количество часов сна за ночь (в норме от семи до девяти часов). Затем участников попросили придерживаться здорового и нездорового рациона. Обе диеты содержали одинаковое количество калорий, скорректированных с учетом ежедневных потребностей каждого человека. Однако нездоровая диета отличалась более высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, а также большим количеством обработанных продуктов. Добровольцы придерживались каждого рациона в течение недели, а график сна, активности и приема пищи отслеживался в индивидуальном порядке. После окончания каждой недели участников обследовали в лаборатории сна, где они впервые могли полноценно выспаться, в то время как ученые измеряли их мозговую активность.

Команда обнаружила, что подопытные спали одинаковое количество времени, когда они придерживались двух диет. Кроме того, они находились одинаковое количество времени на разных стадиях сна. Оказалось, что ключевые различая крылись в медленноволновой активности — параметре, который отражает, насколько продуктивным является глубокий сон. У добровольцев, употребляющих нездоровую пищу, медленноволновая активность была меньше. Этот эффект сохранялся и ко второй ночи, после перевода участников на альтернативную диету. Другими словами — нездоровый рацион делал глубокую стадию сна более поверхностной.