Хлои Кардашьян рассказала о не принятых всерьез первых признаках рака

Хлои Кардашьян призналась, что восемь месяцев принимала меланому за прыщ

38-летняя американская телезвезда Хлои Кардашьян рассказала о первых признаках онкологического заболевания, которые она сперва не приняла всерьез. Появившуюся в новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» Хлои цитирует издание People.

Кардашьян призналась, что в течение семи или восьми месяцев принимала развивающуюся на лице меланому за прыщ, а ее сестра Кайли уточнила, что Хлои пыталась выдавить новообразование. «Я сделала биопсию этой шишки, которую принимала за простой прыщ, а это оказался не он. Это меланома, что редкость для моего возраста», — рассказала она.

В итоге пластический хирург удалил опухоль, которая образуется из пигментных клеток меланоцитов. Таким образом врачи предотвратили риск дальнейшего развития рака. В эпизоде еще одна сестра Хлои, Кортни, отметила, что та редко делится своими проблемами с родственниками. «Хлои держит свои проблемы при себе», — сказала она.

Ранее Хлои Кардашьян рассказывала, что ей пришлось удалить опухоль на лице. Она призналась, что, несмотря на успешность хирургического вмешательства, все равно чувствовала себя подавленно.