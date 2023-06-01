На десятках iPhone работников «Лаборатории Касперского» нашли шпионский вирус

«Лаборатория Касперского» выявила целевую кибератаку с использованием iPhone сотрудников

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили целевую кибератаку на устройства производства Apple работников компании, на десятках смартфонов нашли шпионский вирус. Об этом сообщил на сайте компании ее глава Евгений Касперский.

«Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена», — заявил Касперский.

Уточняется, что атака реализуется с использованием невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением. Оно использует ряд уязвимостей в операционной системе iOS и устанавливает шпионскую программу на устройстве. При этом внедрение программы происходит без участия пользователя и остается полностью скрыто от него, обратил внимание глава «Лаборатории Касперского». После этого программа начинает незаметно передавать на удаленные серверы личную информацию с гаджета, в том числе записи с микрофона, местоположение, фотографии из мессенджеров.

«Расследование показало, что несколько десятков iPhone наших сотрудников оказались заражены новой, чрезвычайно технологически сложной шпионской программой, получившей название Triangulation ("Триангуляция"), — раскрыл Касперский. Он также отметил, что компания пока не нашла действенного способа удаления вируса без потери данных пользователя. Расследование инцидента будет продолжаться.

Кроме того, в «Лаборатории Касперского» назвали главной причиной этого инцидента закрытость iOS, в которой, по мнению компании, годами могут скрываться подобные шпионские программы. «Обнаружение и анализ таких угроз осложняется монополизацией Apple исследовательских инструментов, что создает для шпионских программ идеальное убежище», — подчеркивается в публикации.

Ранее стало известно, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием телефонов Apple. В ведомстве заявили, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. Там также указали, что полученная информация свидетельствует о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.