Политолог Арешев: ближе к парламентским выборам в Грузии может назреть новый Майдан

В преддверии парламентских выборов, которые запланированы на следующий год, в Грузии может назреть новый Майдан. Об этом заявил политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев в интервью Ura.ru.

По его словам, весной этого года уже была предпринята попытка его организовать, но она оказалась неудачной. Арешев подчеркнул, что в любом случае на выборах победит правящая партия «Грузинская мечта», несмотря на попытки оппозиции действовать скоординировано. «Надо полагать, что внешние кураторы в случае планирования каких-то серьезных акций попытаются эту оппозицию объединить, чтобы придать им некоторый дополнительный импульс, в том числе в ходе уличных акций протеста. Но я, честно говоря, не думаю, что у них что-то получится», — считает политолог.

Он добавил, что оппозиция страны уже проявила себя после возобновления авиасообщения России с Грузией. Эксперт отметил, что большинство граждан положительно отреагировали на эту новость, однако некоторые стали протестовать против изменений, в том числе и президент страны Саломе Зурабишвили. Арешев подчеркнул, что совершенно очевидно, «с чьего голоса поют» несогласные.

Ранее глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе исключил введение санкций в отношении России. Он заверил, что позиция республики остается неизменной, несмотря на давление со стороны Евросоюза.