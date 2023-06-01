Медведев заявил о необходимости уничтожить сложившийся на Украине режим

Дмитрий Медведев: сложившийся на Украине режим должен быть уничтожен

Сложившийся на Украине режим должен быть уничтожен, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил во время общения с военнослужащими на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Видеозапись опубликована в Telegram.

Медведев заявил, что в рамках специальной военной операции Россия ведет контртеррористическую борьбу. «Мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей», — пояснил он.

Ответ на теракты должен быть максимально жестким, продолжил Медведев. Для этого, по его словам, нужно поразить «само осиное гнездо». В противном случае со стороны Украины будет исходить постоянная угроза, заключил зампред Совбеза России.

Ранее Медведев заявил о необходимости рассматривать британских чиновников в качестве законных целей для России. По его мнению, Британия фактически участвует в вооруженном конфликте на стороне Украины.